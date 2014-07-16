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بالصور… المئات بالأقصر يشيعون جثامين 14 شخصًا من ضحايا حادث أتوبيس الغردقة

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شيع المئات من أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جثامين 14 شخصًا من ضحايا حادث “أتوبيس الغردقة”، البالغ عددهم 15 شخصًا.

انطلقت الجنازة من كنيسة العذراء وسط المدينة، ظهر الأربعاء، بعد إقامة قداس صلاة الجنازة عليهم، وحتى دير “الفاخوري”، الذي تم دفنهم به .

المتوفون هم :نبيل يوسف وزوجته واليا جبره وابنه وبيشوي إليا جبره وافرايم يوناني وشقيقه فاين يوناني وجوزيف جورج وعماد اسطفانوس ونيرمين صالح حبيب وجورج نصيف وجورج ناصر واثاب اسطفانوس وهناء مجلع وثروت شكرى وسامية ابو اليمين.

كان 15 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق “سفاجا – قنا” .

وتبين أن الضحايا كانوا عائدين لبلدتهم بمدينة إسنا بعد قضاء رحلة سياحية بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وأن الرحلة منظمة من نقابة المحامين بإسنا، تقوم بعملها النقابة للمحامين الأقباط وأسرهم في شهر رمضان من كل عام.

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تشييع ضحايا حادث أتوبيس الغردقة

 

 

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تشييع ضحايا حادث أتوبيس الغردقة

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