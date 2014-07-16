مقتل عسكري سابق بالجيش الليبي في مدينة بنغازي بتفجير سيارته

اغتال مجهولون، الثلاثاء، إمام أحد المساجد بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وهو عسكري سابق بالجيش الليبي، بعد أن فجروا عبوة ناسفة أسفل مقعد سيارته. وذكرت الصفحة الرسمية للقوات الخاصة، تابعة للشرطة، على موقعها على «فيسبوك» أن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة أسفل مقعد سيارة الشيخ رجب طلوبة، إمام أحد المساجد بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي، وفجروها عن بعد، ما أسفر عن مقتله».

وبحسب القوات الخاصة فإن «طلوبة الذي استهدف ليلة الثلاثاء، بعد خروجه من المسجد وأداء صلاة القيام، هو أحد أفراد القوات الخاصة بالجيش الليبي، ومن العسكريين المتقاعدين بالكتيبة 36».

وتعتبر مدينة بنغازي شرقي ليبيا من أكثر المدن الليبية التي تعاني من وضع أمني مزرٍ يتجلى في حوادث الاغتيالات شبه اليومية لرجال الجيش والشرطة والقضاء، إضافة لإعلاميين وناشطين وسياسيين.

وتزايدت خلال شهر رمضان وتيرة تلك الاغتيالات في مدينة بنغازي، فيما تستمر التوترات الأمنية في باقي المدن، ومنها العاصمة طرابلس.