الخطوط القطرية تؤكد طلبية لشراء طائرات بوينج 777 بقيمة 18.9 مليار دولار

أكدت شركة الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، طلبية لشراء 50 طائرة بوينج 777-9 اكس البعيدة المدى بقيمة 18.9 مليار دولار.

والطلبية تأتي بعد الكشف عن نية شراء في معرض الطيران في دبي في 2013.

وفي حال تأكدت الطلبية الإضافية، ترتفع قيمة الصفقة، التي أعلنتها الشركة القطرية خلال معرض فارنبورو للطيران في بريطانيا، إلى حوالى 37.7 مليار دولار بحسب الأسعار المعلنة.

وصرح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن «بوينج 777 تشكل أساس أسطولنا وتناسب مطالب الخطوط الجوية القطرية. نحن متشوقون للاستمرار مع 777-9 اكس الجيل الجديد».