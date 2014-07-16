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“ثوار ليبيا” تهدد باستخدام سلاح الجو لإجبار المتمركزين بمطار طرابلس على الانسحاب

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“ثوار ليبيا” تهدد باستخدام سلاح الجو لإجبار المتمركزين بمطار طرابلس على الانسحاب “ثوار ليبيا” تهدد باستخدام سلاح الجو لإجبار المتمركزين بمطار طرابلس على الانسحاب

مطار طرابلس الدولي

هددت غرفة عمليات “ثوار ليبيا” باستخدام سلاح الجو لإجبار القوة المتمركزة في مطار طرابلس الدولي على الإنسحاب من المطار.

وأعلنت الغرفة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، اليوم الأربعاء ، اقتراب ما أسمته «ساعة الصفر»، وانتهاء المهلة التي أُعطيت للقوة المتمركزة بالمطار للانسحاب منه دون أي شرط أو قيد.

وقالت الغرفة إنها تملك قوات خارج طرابلس يصل تعدادها إلى 20 ألف مقاتل تابعة لقوات الدروع (درع الوسطى) من مدن مصراتة وزليتن ومسلاتة وترهونة والخمس، وأنها قد تستخدم سلاح الجو في هذه المعركة وتحريك القوات نحو مدينة طرابلس لتحرير المطار من كتائب الصواعق والمدني ولواء القعقاع، حسب تعبيرها.

أ ش أ

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