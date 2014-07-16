10 شروط لحركة حماس لقبول “المبادرة المصرية”

كشف مصدر فلسطيني لموقع صحيفة “معاريف” اليوم الأربعاء الشروط التي تقدمت بها حركة حماس والجهاد الإسلامي للجانب المصري، مقابل تهدئة لعشر سنوات مع إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

قال مسؤول فلسطيني: حماس والجهاد الاسلامي لديهما الاستعداد للتوقيع على تهدئة تستمر 10 سنوات مع إسرائيل في حال تحققت 10 شروط تقدموا بها للجانب المصري وبحسب هذا المصدر الذي وصفه موقع الصحيفة بالمسؤول الكبير فإن “حركتي حماس والجهاد الاسلامي لديهما الاستعداد للتوقيع على تهدئة تستمر 10 سنوات مع إسرائيل، في حال تحققت 10 شروط، تقدموا بها للجانب المصري”، وهذه الشروط وفقاً للمصدر والموقع هي:

1-انسحاب الدبابات العسكرية الإسرائيلية عن الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لمسافة تسمح للمزارعين الفلسطينيين العمل بحرية في أراضيهم المحاذية للشريط الحدودي.

2-الإفراج عن كافة المعتقلين الذين اعتقلتهم إسرائيل، بعد عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة، بما فيهم كافة محرري صفقة شاليط، وكذلك تخفيف الإجراءات ضد كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، بما فيهم أسرى القدس ومناطق عام 48.

3-رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية التجارية ومعابر المواطنين، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد المطلوبة، لتشغيل محطة كهرباء قطاع غزة.

4- فتح ميناء ومطار دولي في قطاع غزة، تحت إدارة ورقابة الأمم المتحدة.

5- زيادة المساحة المسموح بها للصيد في قطاع غزة، بحيث يصبح مسموحاً للصيادين الوصول إلى مسافة 10 كيلو متر، والسماح لهم باستخدام سفن صيد كبيرة، ما يسمح لهم بصيد كميات كبيرة من الأسماك.

6- تحويل معبر رفح لمعبر دولي تحت رقابة دولية، ومن بعض الدول العربية الصديقة.

7- وقف إطلاق النار والتزام الفصائل الفلسطينية بذلك، لمدة 10 سنوات على أساس وجود مراقبين دوليين على الحدود مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه توقف تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.

8- السماح لسكان قطاع غزة بالصلاة في المسجد الأقصى، ومنحهم تصاريحاً لدخول القدس من قبل إسرائيل.

9- يمنع على إسرائيل التدخل في الشأن السياسي الداخلي والعملية السياسية التي بدأت في اتفاقية المصالحة، وما سيتبعها من انتخابات للبرلمان والرئاسة.

10-إعادة إنشاء المناطق الصناعية في قطاع غزة وتعزيز التنمية.