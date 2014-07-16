ننشر تفاصيل وحيثيات الحكم على متحرشي التحرير

قال المستشار محمد مصطفي الفقي رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اصداره احكاما تتراوح بين السجن 20 عام الي المؤبد ضد 9 متهمين بالتحرش الجماعي بفتيات التحرير، ان الاحكام جاءت كاقصي عقوبة وفقا للقانونضد المتهمين وفقا للاحكام المنسوبة اليهم .
واوضح ان المحكمة اكدت في حيثياتها ان الاحكام رادعة ضد كل من تسول له نفسه التعرض لسيدات مصر، او المساس بهن.
واشار الي ان ذلك الحكم يعد تمثيلا للعدالة الناجزة، جيث ان القضية وقعت احداثها في يونيو الماضي، وتم نظرها امام الجنايات ولاول مرة يتم صدور حكم في خلال سبوعينم ضمانة لتحقيق العدالة ، موضحا الي ان التهم المنسوبة الي المتهمين لا يقضي بها بالاعدام، و ان المتهمين الاحداث قضي ضدهم باقصي عقوبة وهي السجن 20 عام.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى،قد قضت بمعاقبة 9 متهمين بالتحرش بفتيات التحريراثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بالسجن من المؤبد وحتى 20 عاما.
قضت المحكمة فى القضية الأولى رقم 982 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، بمعاقبة كلا من محمد فوزي إبراهيم دسوقى، ومحمد مصطفي عبد القوي، وعبد الفتاح عثمان حسن، بالسجن المؤبد ووضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات واداء المتهمين جميعا للمدعية بالحق المدنى نادين حسن مبلغ 10 الاف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامهم بالمصاريف الجنائية بإختطاف المجني عليها “نادين.ع”.
كما قضت المحكمة فى القضية الثانية رقم 6329 لسنة 2014 جنايات قصر النيل بمعاقبة عمرو محمد فهيم على، وعبد الفتاح عثمان حسن عبد الفتاح، ومحمد على عبد الله على، ويوسف زكريا عبد الله، بالسجن المؤبد والزمتهم المصروفات الجنائية وبمعاقبة المتهمين كريم محمد مصطفى، وأحمد إبراهيم أحمد حسن، بالسجن لمدة 20 عاما ووضع المتهمين جميعا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مدة عقوبتهم , والزام المتهمين جميعا باداء مبلغ عشر الاف جنيه للمدعية رشا محمد وان يادوا مبلغ 40 الف جنيه للمجنى عليها ايمان وذلك لأنهم فى يوم 8 يونيو 2014 خطفوا وأخرون مجهولون بطريق الإكراة المجني عليهما “رشا.م” و”إيمان.ع”.
كما قضت المحكمة فى القضية الثالثة رقم 6330 لسنة 2014 بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم، ويوسف زكريا عبدالله، وكريم محمد مصطفى، بالسجن المؤبد والزامتهم بالمصاريف الجنائية وبمعاقبة المتهم كريم بالسجن لمدة 20 عاما ووضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مدة عقوبتهم , وذلك لأنهم خطفوا وأخرون مجهولون المجني عليها “جرمين.ع”، وهتكوا عرضها وسرقوها بالإكراه.
كما قضت المحكمة فى القضية الرابعة رقم 6328 لسنة 2014 بمعاقبة عمرو محمد فهيم ومحمد على عبد الله واسلام عصام احمد بالسجن المؤبد والزمتهم المصاريف الجنائية ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والزام المتهمين بان يادوا للمجنى عليهن بسنت طه، وأمل هشام ونورهان أحمد، مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
كانت النيابة العامة قد أحالت 12 متهما في 5 قضايا للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن، والاعتداء عليهن.
كما وجهت لهم تهم احتجاز المجنى عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحة عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.
سادت حالة من الغضب الشديد والهياج بين المتهمين بعد صدور حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى , بمعاقبة 9 متهمين بالتحرش بفتيات التحريراثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بالسجن من المؤبد وحتى 20 عاما
> حيث قام المتهمين فور النطق بالحكم بالطرق بشدة على قفص الاتهام ورددوا قائلين : ظلمة وكافرة وقاضى ظالم واحنا ما كناش موجودين وقت الحادث
عقب صدور الحكم بمعاقبة 9 متهمين بالتحرش بفتيات التحريراثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بالسجن من المؤبد وحتى 20 عاما, حالة من الغضب الشديد بين اهالى المتهمين والمجنى عليهم وكادت ان تتحول الى تشابك بالايادى لولا تدخل الاجهزة الامنية وقيامهم باخراج اهالى المتهمين خارج قاعة المحكمة وتم غلق باب المحكمة فى وجوههم الا ان اهالى المتهمين لم ينصرفوا واخذوا يتشاجرون ويسبون الشرطة والمجنى عليهم بافظع الالفاظ عبر نوافذ المحكمة واتهموا الاعلام بانه فاسد وانه سبب تلك الاحكام الظالمة على ابناءهم
> قال المستشار محمد مصطفي الفقي رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اصداره احكاما تتراوح بين السجن 20 عام الي المؤبد ضد 9 متهمين بالتحرش الجماعي بفتيات التحرير، ان الاحكام جاءت كاقصي عقوبة وفقا للقانونضد المتهمين وفقا للاحكام المنسوبة اليهم .
واوضح ان المحكمة اكدت في حيثياتها ان الاحكام رادعة ضد كل من تسول له نفسه التعرض لسيدات مصر، او المساس بهن.
واشار الي ان ذلك الحكم يعد تمثيلا للعدالة الناجزة، جيث ان القضية وقعت احداثها في يونيو الماضي، وتم نظرها امام الجنايات ولاول مرة يتم صدور حكم في خلال سبوعينم ضمانة لتحقيق العدالة ، موضحا الي ان التهم المنسوبة الي المتهمين لا يقضي بها بالاعدام، و ان المتهمين الاحداث قضي ضدهم باقصي عقوبة وهي السجن 20 عام