ننشر تفاصيل وحيثيات الحكم على متحرشي التحرير

قال المستشار محمد مصطفي الفقي رئيس محكمة جنايات القاهرة، عقب اصداره احكاما تتراوح بين السجن 20 عام الي المؤبد ضد 9 متهمين بالتحرش الجماعي بفتيات التحرير، ان الاحكام جاءت كاقصي عقوبة وفقا للقانونضد المتهمين وفقا للاحكام المنسوبة اليهم .

واوضح ان المحكمة اكدت في حيثياتها ان الاحكام رادعة ضد كل من تسول له نفسه التعرض لسيدات مصر، او المساس بهن.

واشار الي ان ذلك الحكم يعد تمثيلا للعدالة الناجزة، جيث ان القضية وقعت احداثها في يونيو الماضي، وتم نظرها امام الجنايات ولاول مرة يتم صدور حكم في خلال سبوعينم ضمانة لتحقيق العدالة ، موضحا الي ان التهم المنسوبة الي المتهمين لا يقضي بها بالاعدام، و ان المتهمين الاحداث قضي ضدهم باقصي عقوبة وهي السجن 20 عام.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى،قد قضت بمعاقبة 9 متهمين بالتحرش بفتيات التحريراثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بالسجن من المؤبد وحتى 20 عاما.