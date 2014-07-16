ننشر نتيجة الثانوية العامة بأرقام الجلوس بالوادي الجدديد‎

قال صلاح محمد صلاح ،وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية علي مستوي المحافظة في الشعب الثلاث ” العلمي علوم – علمي رياضة – الأدبي ” جاءت 71,07 % لإجمالي 950 متقدم نجح منهم 681 طالب وطالبة .

وأكد نسبة النجاح بادارة الخارجة التعليمة 71,7 % وإدارة الداخلة التعليمة 74 % وإدارة باريس 85,6 و إدارة بلاط 81,9 وإدارة الفرافرة 81,9 % بواقع 7 لجان امتحانات في 19 مدرسة علي مستوي الإدارات التعليمية الخمس ” الخارجة – الداخلة – بلاط – الفرافرة – باريس .

وأكد انه سيتم تكريم الأوائل علي مستوي المحافظة في احتفالية تضم الأوائل في الشهادات الابتدائية والإعدادية علي مستوي المحافظة .

وكانت محافظة الوادي الجديد حصدت المركز السادس مكرر علي مستوي الجمهورية في شعبة العلمي علوم ،حيث حصلت الطالبة هدي عبد الرءوف أبو العدب النجار من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بإدارة الخارجة علي مجموع 409 درجة .