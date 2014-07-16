شاهد في قضية “تعذيب ضابط برابعة”:المعتصمون استخدموا ” كابلات الإتصالات ” لنشر الغسيل

قال مراسل قناة دريم الفضائية محمد بدر شاهد الإثبات في قضية ” تعذيب ضابط وامين شرطة برابعة العدوية ” تعليقه على الصور التي تقدم بها الى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والتي تنظر القضية، فعلق على احدى الصور التي كان تظهر احدى العقارات السكنية بمحيط اعتصام رابعة العدوية بأنه اراد توثيق تخريب المعتصمين للصندوق الخاص بكابلات الإتصالات الهاتفية للعقار بأكلمه واستخدام الكابلات لـ “نشر الغسيل”.

وأثبتت المحكمة احتواء الصورة كذلك على عبارات دونها المعتصمون على حوائط تلك العقارات، ليعقب الشاهد بأن المعتصمين ” شوهوا ” جدران العقارات وانه اضطر لقص جزء من الصورة المعروضة لإحتوائها على ” الفاظ خارجة ” لا يمكنه عرضه في البرنامج الذي يعمل به.

وأضاف بدر خلال شهادته واستعراضه للصور التي تقدم بها ان من اهدافه في التقاط بعض الصور توثيق ” احتلال ” بعض المعتصمين لمداخل العقارات في محيط الإعتصام مانعين السكان والزائرين من الصعود او النزول بحرية منها، بجانب احتلالهم للحدائق الخاصة بتلك المنازل واستخدامها كمكان للتخلص من النفايات.