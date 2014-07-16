محافظ الجيزة: افتتاح كوبرى مشاة الجامعة بعد العيد بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن المحافظة تسابق الزمن لإنجاز أعمال إنشاء كوبري مشاة جامعة القاهرة وأن العمل يجرى حاليا على قدم وساق حتى يمكن افتتاحه وتشغيله بعد عيد الفطر.

وأضاف أن الأعمال الباقية تتضمن التشطيبات النهائية وتركيب المصعد، مؤكدا أن التكلفة النهائية للكوبرى تصل إلى 10 ملايين جنيه تتحمل المحافظة نصفها ووزارة الإسكان النصف الثاني.

وأكد عبد الرحمن، خلال تفقده الكوبري، أنه يعمل على حل مشاكل التكدس المروري بمنطقة الجامعة خاصة خلال الدراسة ومنع المرور السطحي للمواطنين وتحسين كفاءة محور صفط اللبن.

وأضاف أن الكوبري الجديد يشمل سلالم كهربائية ومصعد لخدمة كبار السن وقامت بتنفيذه شركة مقاولات وطنية متخصصة.

وشملت جولة المحافظ ميدان الجيزة يرافقه فيها اللواء علاء الهراس وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، والعقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بمرور الجيزة.

وأكد فى تصريحات له خلال الجولة أن المحافظة تعمل على حل المشاكل المرورية بالميدان عن طريق إجراء تعديلات مرورية وخلق حارات جديدة لحل مشاكل التكدسات ومنع سيارات المينى باص وجمعيات نقل الركاب من الوقوف العشوائى.

والتقى المحافظ مع المواطنين أثناء شرائهم سلعا غذائية بأسعار مخفضة من منافذ تابعة للقوات المسلحة لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث طالبوه بتكثيف الرقابة على سيارات الميكروباص وأعمال النظافة لعدم تراكم القمامة بالشوارع.

كما تقدم بعض المواطنين بطلبات العلاج على نفقة الدولة وفرص للعمل والحج ووعدهم المحافظ بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للاستجابة لهذه المطالب.

أ ش أ