ننشر نص الحكم على المتهمين فى قضايا التحرش بفتيات التحرير الأربعة

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى , بمعاقبة 9 متهمين بالتحرش بفتيات التحريراثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بالسجن من المؤبد وحتى 20 عاما.

حملت القضية الأولى رقم 982 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، وقضت فيها المحكمة بمعاقبة كلاً من: محمد فوزي إبراهيم دسوقى، ومحمد مصطفي عبد القوي، وعبد الفتاح عثمان حسن، بالسجن المؤبد ووضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وأداء المتهمين جميعا للمدعية بالحق المدنى نادين حسن مبلغ 10 الاف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بإختطاف المجني عليها “نادين.ع”.

وحملت القضية الثانية رقم 6329 لسنة 2014 جنايات قصر النيل وقضت المحكمة فيها بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم على، وعبد الفتاح عثمان حسن عبد الفتاح، ومحمد على عبد الله على، ويوسف زكريا عبد الله، بالسجن المؤبد وإلزامهم المصروفات الجنائية ، وبمعاقبة المتهمين كريم محمد مصطفى، وأحمد إبراهيم أحمد حسن، بالسجن لمدة 20 عاما ووضع المتهمين جميعا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مدة عقوبتهم , وإلزام المتهمين جميعا بأداء مبلغ 10 الاف جنيه للمدعية رشا محمد ومبلغ 40 الف جنيه للمجنى عليها ايمان وذلك لأنهم فى يوم 8 يونيو 2014 خطفوا وأخرون مجهولون بطريق الإكراه المجني عليهما “رشا.م” و”إيمان.ع”.

وحملت القضية الثالثة رقم 6330 لسنة 2014 وقضت فيها المحكمة بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم، ويوسف زكريا عبدالله، وكريم محمد مصطفى، بالسجن المؤبد والزامتهم بالمصاريف الجنائية وبمعاقبة المتهم كريم بالسجن لمدة 20 عاما ووضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مدة عقوبتهم , لقيامهم وأخرون مجهولون بخطف المجني عليها “جرمين.ع”، وهتكوا عرضها وسرقوها بالإكراه.

وحملت القضية الرابعة رقم 6328 لسنة 2014 وقضت المحكمة فيها بمعاقبة عمرو محمد فهيم ومحمد على عبد الله واسلام عصام احمد بالسجن المؤبد والزمتهم المصاريف الجنائية ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والزام المتهمين للمجنى عليهن بسنت طه، وأمل هشام ونورهان أحمد، مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

كانت النيابة العامة قد أحالت 12 متهما في 5 قضايا للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن، والاعتداء عليهن.

كما وجهت لهم تهم احتجاز المجنى عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحة عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.