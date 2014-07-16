شاهد في قضية “تعذيب ضابط برابعة” : بعض المعتصمين كانوا يفطرون في “نهار رمضان”

علق شاهد الإثبات في قضية ” تعذيب ضابط وامين شرطة في رابعة العدوية ” والمتهم فيها كلاً من : القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي و صفوت حجازي ومدير مستشفى رابعة الميداني محمد زناتي ومساعده عبد العظيم محمد , محمد بدر مراسل قناة دريم الفضائية على احد الصور التي تقدم بها لهيئة المحكمة التي تنظر القضية وعرضتها في جلسة اليوم انه اراد بإلتقاطها توثيق افطار بعض المعتصمين في نهار رمضان من العام الماضي.

وتابع الشاهد ان الصورة تم التقاطها بإحدى فصول مدرسة ” عبد العزيز جاويش ” المجاورة لمقر الإعتصام وتظهر افطار بعض المعتصمين في رمضان لما يؤمنون به من انهم بالتواجد في الإعتصام هما يجاهدون في سبيل الله فبالتالي يمكن لهم الإفطار.

وعلق الشاهد على صورة اخرى بأنه اراد بإلتقاطها ان يوثق تناول بعض المعتصمين الذين اختاروا مدرسة عبد العزيز جاويش كمان للإستقرار والمعيشة لوجبات جاهزة معدة في احد المحلات الشهيرة وهي ” ماكدونالدز ” مشيراً الى بعض الأكياس التي تظهرها الصورة وهي حاملة لشعار المطعم الشهير.

وفي سياق اخر، اظهرت عدد من الصو الأخرى استخدام بعض معتصمي رابعة العدوية كافة مرافق المدرسة المشار اليها للمعيشة بشكل دائم داخلها.