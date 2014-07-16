«الأطباء»: «الصحة» تُدار بعقلية «العِزَب» الخاصة

قالت نقابة الأطباء إن «وزارة الصحة تدار بعقليات العزب الخاصة والإمارات المستقلة، وفق الأهواء والحسابات الشخصية لإدارة المستشفيات، ما يفتح الباب أمام الواسطة والمحسوبية»، وذلك بعدما أرسل عدد من الأطباء العاملين بمستشفى شرق الإسكندرية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، الثلاثاء، شكوى رسمية للنقابة تؤكد تعسف إدارة المستشفى ضدهم وتهديدهم بأمن الدولة إذا طالبوا بحقوقهم.

وقالت النقابة، في بيان لها، الأربعاء، إن النقل التعسفي للأطباء لا يزال مستمرا وفق أهواء المديرين، وهو الحل الأمثل لمعاقبة من يعترضون على السياسات الصحية الفاسدة، مشيرة إلى أن طبيبة بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية تعرضت للنقل التعسفي من إدارة المستشفى، دون سبب واضح أو مبرر منطقي أو التحقيق معها.

وطالب النقابة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لوقف مسلسل النقل التعسفي للأطباء، ووضع لوائح وقواعد واضحة لعملية توزيع الأطباء وندبهم ونقلهم تسري على الجميع، وألا يترك الأمر للأهواء الشخصية لإدارة المستشفيات.

وكان العاملون بمستشفى شرق الإسكندرية قد قالوا في شكواهم للنقابة، إنهم يطالبون بصرف مستحقاتهم المتمثلة في نسبة الـ30% من إجمالي إيراد العلاج الحر بالأجر، ومستحقاتهم المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 2014 الخاص بالعاملين بالمهن الطبية، ومستحقاتهم عن نوبتجيات السهر ووجباتهم أثناء النوبتجيات، والتي لم تصرف منذ 7 أشهر.