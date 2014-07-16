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توجيه عام التربية الفنية بالفيوم يحصد المركز الأول في مسابقة الرسم والتصوير

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توجيه عام التربية الفنية بالفيوم يحصد المركز الأول في مسابقة الرسم والتصوير توجيه عام التربية الفنية بالفيوم يحصد المركز الأول في مسابقة الرسم والتصوير

محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

صرح محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن توجيه عام التربية الفنية حصد المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة الرسم والتصوير التي أقيمت بكل مدارس المحافظة.

فازت الطالبة ندا نزيه محمد من مدرسة الزغيبي الإعدادية بإبشواي والطالبة إيناس محمد أحمد من مدرسة الثانوية بنات.

وأشار أبو الغيط إلى أن الفيوم حصلت علي المركز الأول في مسابقة في أبنائها ” تعبير فني” والتي اقيمت في شهر يناير بكل مدارس المحافظة.

كما فازت الفيوم في مسابقة الطباعة اليدوية والتي أقيمت في شهر مارس وفاز فيها الطالب ديفيد ايمن رشدي بالمركز الرابع علي مستوي الجمهورية من مدرسة محي الدين والطالب اسلام جابر بالمركز التاسع من مدرسة عبد السلام كريم بسنورس.

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