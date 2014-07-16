بالصور…حملة لإزالة التعديات بالفيوم ..والمعدات الثقيلة تدك المباني السكنية المخالفة

استيقظ أهالي الفيوم على أصوات المعدات الثقيلة وهي تدك الأكشاك والكافيتريات والمباني السكنية المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لتطيح بأحلام راغبي الثراء السريع الذين استباحوا لأنفسهم تبوير الأراضي وتبديد ثروة مصر الزراعية لبناء وبيع الوحدات السكنية المخالفة بأسعار باهظة.

مشهد الإزالات لم يكن غريباً على أهالي الفيوم الذين تعودوا على مشاهدة حملات إزالة التعديات ، لكن الجديد في المشهد هو الاستعانة بالمعدات الثقيلة التي تستطيع التعامل مع المباني المسلحة والأعمدة الخرسانية لتحولها في وقت قصير إلى أنقاض.

الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم كان على رأس الحملة التي استهدفت مركزي الفيوم وسنورس بطول طريق القاهرة – الفيوم والطريق الدائري وعدد من المناطق داخل مدينة الفيوم ، رافقه خلال الحملة اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم ورؤساء مراكز الفيوم وطامية وسنورس .

أشار محافظ الفيوم أن حملة الإزالة استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية وعلى حرم الطريق للتأكيد على سيادة الدولة وأن الجميع سواسية أمام القانون ، مشدداً أنه لن يتم التهاون مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التشوين لأنها تدمر ثروة مصر الزراعية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحقيق أمنها الغذائي وبناء الاقتصاد لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأكد المحافظ استمرار حملات الإزالة بكافة مراكز وقرى المحافظة لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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