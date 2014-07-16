بدء مباحثات وزير الخارجية مع توني بلير حول الأوضاع في غزة

بدأت بعد ظهر اليوم الأاربعاء جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري وتونى بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط الذي يزور القاهرة حاليا.

وكان بلير قد وصل في وقت سابق إلى القاهرة قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة وذلك لبحث المبادرة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان مبعوث الرباعية الدولية قد زار القاهرة خلال الأيام الماضية للقاء عدد من المسئولين ومناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية وتوني بلير في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا مشتركا.

أ ش أ