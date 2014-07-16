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اسرائيل :110 مليون شيكل يوميًا تكلفة العملية العسكرية علي قطاع غزة

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اسرائيل :110 مليون شيكل يوميًا تكلفة العملية العسكرية علي قطاع غزة اسرائيل :110 مليون شيكل يوميًا تكلفة العملية العسكرية علي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعتقل أطفال فلسطينيين

أفادت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم، أن نفقات العملية العسكرية على قطاع غزة تكلف الميزانية الأمنية 110 مليون شيكل يوميًا، حيث بلغت منذ بدء الحملة قبل ثمانية أيام وحتى اللحظة حوالي مليار شيكل.

واوضحت القناة العبرية، أن حجم التبادل التجاري في المدن الصهيونية الجنوبية تراجعت ما بين 60 إلى 70%، كما انخفضت حركة النقل والمواصلات إلى 20%، وتراجع مؤشر السياحة في “إسرائيل” إلى 50%، مما سيؤثر على مستوى دخل من الضرائب لصالح الخزينة الصهيونية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار العملية العسكرية خلال شهر يوليو الذي يمثل ذروة الحركة الاقتصادية في “إسرائيل”; بسبب نشاط الحركة السياحية الداخلية والخارجية وازدياد الاقبال على المرافئ والأماكن الترفيهية، والشواطئ لارتفاع درجات الحرارة، يكبد قطاع الاقتصاد خسائر فادحة يومية ناجمة شلل الحياة العامة بسبب إطلاق الصواريخ وسماع صوت صفارات الانذار من حين الى أخر فضلاً عن حالة الرعب والخوف من الاصابة وبقاء الصهاينة في الملاجئ وهي حالة لا تستطيع “إسرائيل” الصمود أمامها لفترة طويلة.

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