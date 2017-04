Dawn of the Planet of the Apes في المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول الفيلم الصيني Old Boys: The Way of the Dragon حاصداً 12.4 مليون دولار، وحافظ فيلم Maleficent على المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 13.4 مليون دولار، ودخل فيلم Dawn of the Planet of the Apes مباشرة في المرتبة الثالثة مع 31.1 مليون دولار، وبقي فيلم How to Train Your Dragon 2 في المرتبة الثانية مع 34.4 مليون دولار وتمكن فيلم Transformers: Age of Extinction من الصمود في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي حاصداً 102 مليون دولار.

في أميركا، بقي فيلم How to Train Your Dragon 2 في المرتبة الخامسة مع 6 مليون دولار، وتراجع فيلم 22Jump Street الى المرتبة الرابعة حيث جمع 6.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Tammy الى المرتبة الثالثة حيث حصد 12.5 مليون دولار وتراجع أيضاً فيلم Transformers: Age of Extinction من المرتبة الأولى الى الثانية مع 16.3 مليون دولار، ودخل فيلم Dawn of the Planet of the Apes مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 72.6 مليون دولار.

في لبنان، عاد فيلم Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? الى المرتبة الخامسة مع 1906 مشاهد، وتراجع فيلم Think Like a Man Too الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 2843 شخص، وتراجع فيلم Maleficent من المرتبة الثانية الى الثالثة مع 3137 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم 22Jump Street الى المرتبة الثانية مع 3738 مشاهد ودخل فيلم Dawn of the Planet of the Apes مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 7501 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة عودة فيلم Edge of Tomorrow حيث حصد 55 ألف جنيه، وعاد أيضاً فيلم Maleficent الى المرتبة الرابعة مع 66 ألف جنيه، وتقدم فيلم 22Jump Street الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 68 ألف جنيه، وتقدم فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الثانية مع 74 ألف جنيه وبقي فيلم The Fault in Our Stars في المرتبة الأولى بعد أن حصد 146 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Draft Day مباشرة في المرتبة الخامسة حيث شاهده 4454 مشاهد، وبقي فيلم Maleficent في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 4644 شخص، وبقي أيضاً فيلم Blended في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4899 شخص، وتراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 من المرتبة الأولى الى الثانية مع 5110 مشاهد ودخل فيلم Knockout مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 5833 شخص.