عين على الشاشة 17/30:البطولة الجماعية تضرب دراما النجم الأوحد في مقتل

على الرغم من أن دراما شهر رمضان الفائت حملت إشارة تحذير إلى المنتجين والفنانين مفادها "أن البطولة الجماعية قادمة ولا مكان للنجم الأوحد"، واتضح ذلك جلياً من خلال النجاح الكبير الذي حققته مسلسلات "نيران صديقة" و"موجة حارة" و"فض اشتباك" و"تحت الأرض" وغيرها من الأعمال التي كان لها الكلمة العليا في سباق الدراما، إلا أن صناع دراما رمضان 2014 لم ينتبهوا واعتبروا أن النجاح الذي حققته هذه الأعمال قد يكون وليد الصدفة، فلا غنى عن بطولة النجم الأوحد ولاعتقادهم هذا وقعوا في فخ التكرار والملل والرتابة والفشل هذا العام، بإصرار معظمهم على ظاهرة النجم الواحد.

فالأعمال التي تسيطر عليها البطولة الجماعية حصدت أكبر نسبة مشاهدة، مثل مسلسل"سجن النسا" الذي شارك في بطولته كل من نيللى كريم ودرة وروبي للمخرجة كاملة أبو ذكرى وتأليف فتحية العسال وسيناريو وحوار لمريم ناعوم، ومسلسل "السبع وصايا" لرانيا يوسف وهنا شيحة وهيثم احمد ذكي وسوسن بدر وإخراج خالد مرعي وتأليف محمد أمين راضي.

كما نجح أيضا مسلسل "عد تنازلي" للفنانة السورية كنده عوش وطارق لطفي في تحقيق نسبة مشاهدة عالية للغاية.

نجوم خيبوا الآمال

وفي الوقت الذي حققت فيه هذه الأعمال نسب مشاهدة كبيرة، فقد جاء مسلسل "صاحب السعادة" للفنان عادل أمام مخيبا للآمال بشكل كبير، حيث اخفق إمام بشهادة الجمهور والنقاد هذا العام، وكان مسلسله أشبه باسكيتشات كوميدية لا يجمع بينها أي رابط.

لم تحقق أيضاً الفنانة ليلى علوي أي نجاح يذكر بمسلسلها "شمس" الذي تقدمه مع المخرج خالد الحجر، وهو ما دعا بعض النقاد إلى مطالبتها بالعمل على التجديد وتغيير المخرج، بعد أن بقيت لأعوام تقدم شخصية السيدة المثالية المقهورة الباحثة عن الحب.

وعلى الرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها النجمة غادة عبد الرازق ،إلا أن غموض مسلسلها "السيدة الأولى" هذا العام لم يشوق الجمهور إليه ، بل صرف عنه الجمهور لأنه بات عملاً غير مفهوم وتائه، كما جاءت عودة الفنان ممدوح عبد العليم باهته للغاية فخذل جمهوره الذي انتظره طويلاً.

إخفاق اللمبي وهيفا

الفنانة هيفا وهبي بدورها لم تلق أي نجاح يذكر في مسلسلها "كلام على ورق"، ولم تتمكن من اقتحام البيوت العربية بعمل افتقد لأدنى معايير العمل الفني الجيد، ألا وهو قوة القصة كما أنّ انحراف الصورة الإخراجية التي اعتبرها الكثيرون "فلسفه" من المخرج محمد سامي كانت في غير صالح العمل.

بدوره، كان اللمبي أو محمد سعد محط إجماع النقاد على أنه يعاني إفلاساً فنياً رهيباً حيث قدم لنا هذا العام مسلسله "فيفا اطاطا" المستنسخ من سلسلة أفلامه التي قدمها من قبل من حيث القصة والأحداث المملة ناهيك عن طريقة كلامه وملامحه الفجة التي لم تستطع أن تقتنص ضحكات الجمهور، فهل يعيد سعد حساباته؟ أم أن الأوان قد فات؟

نجوم ضحايا سوء التوقيت

لم يحقق الفنان محمود عبد العزيز الملقب بالساحر نسب مشاهدة عالية في مسلسله"جبل الحلال"، رغم الثناء على القصة والأحداث لأن توقيت عرضه وضعه في خانه سوء الحظ إلى جانب مسلسل "دهشة" للنجم يحيى الفخراني، الذي وعلى الرغم من قوة العمل لم يحتفظ ببريق الفخراني الذي اعتدنا عليه دوماً على مائدة إفطارنا كل عام في مثل هذا الشهر.

فشل كذلك الفنان مصطفى شعبان بمسلسله "أمراض نسا" في تحقيق نسبة نجاح تذكر، إذ أن دوره لم يخرج عن إطار الرجل متعدد العلاقات النسائية في تكرار لشخصية يقدمها منذ سنوات.

كما ساهم العرض الحصري أيضاً في ظلم الجزء الثاني من مسلسل "شارع عبد العزيز" للفنان عمرو سعد فلم يلتفت النقاد إليه أيضاً، وهو نفس ما حدث مع الفنان أحمد مكي في مسلسله "الكبير" الذي يقدمه مع دنيا سمير غانم حيث مل الجمهور من تكرار الشخصية على مدار أجزاء عدة.

فشل رغم البطولة الجماعية

هناك أيضا مسلسلات اعتمدت البطولة الجماعية لكنها فشلت، فلم يحقق مسلسل "كيد الحموات" الذي تقدمه كل من ماجدة زكي وهالة صدقي وسوسن بدر أي نجاح يذكر، وقد يكون العرض الحصري عل قناة واحدة فقط ظلمه.

كذلك فشلت الفنانات مي عز الدين وريم البارودي وكنده علوش في لفت الأنظار إلى مسلسلهن "دلع البنات".

كما فشل الفنان السوري جمال سليمان في مسلسل "صديق العمر"الذي جسد فيه شخصية الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر في إقناع المشاهدين، فتعرض لحملة هجوم قاسية.

تفوق تامر ورمضان

بعض الأعمال التي قامت على النجم الأوحد حققت نجاحاً هذا العام، منها مسلسل "ابن حلال" الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان، وكذلك مسلسل "الصياد" للفنان يوسف الشريف المليء بالمغامرات المثيرة والشيقة، وأيضا مسلسل "فرق توقيت" للفنان تامر حسني الذي يبرهن تامر من خلاله على ذكائه الفني وتجدده من عمل لأخر وتطور موهبته التمثيلية .

كما نجح كذلك الفنان أحمد عز في مسلسله "الاكسلانس" الذي يقدمه مع النجمة اللبنانية نور التي لفتت الأنظار وكانت لها عودة محمودة بعد غياب سنوات.

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