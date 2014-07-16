طريق “قنا ـ سفاجا” يحصد أرواح الأبرياء.. مصرع وإصابة 47 فى حوادث تصادم خلال 24 ساعة

لم يمر أكثر من 24 ساعة على الحادث المروع الذى شهدته طريق ” قنا ـ سفاجا”، حيش شهد نفس الطريق ظهر اليوم الأربعاء حادث تصادم جديداً، مما أدى إلى مصرع وإصابة 8 أشخاص .

تلقي الدكتور معمر عبد الهادئ رئيس مرفق الأسعاف بقنا، اليوم الأربعاء، إخطاراً بوقوع حادث،تصادم بين سيارتين بالكيلو 6 بطريق “قنا- سفاجا، ولقى شخص مصرعه وأصيب 7 اخرين ، وعلى الفور توجهت 5 سيارات اسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفي قنا العام والجثة إلى المشرحة .

وتبين من المعاينة تصادم اتوبيس نقل عام بسيارة أجرة وذلك أثناء سير الأولى القادمة من محافظة البحر الأحمر لقنا حيث فوجئ قائدها بالسيارة الثانية قادمة في الاتجاه المقابل مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده ووقوع الحادث

وكان الطريق قد شهد أمس بالكيلو 90 حادث مروع إثر تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي، مما تسبب فى إنقلاب الأتوبيس وأسفر عن مصرع 12 شخص وإصابة 27 آخرين.

ومن جانبه قال الدكتور معمر عبد الهادى، رئيس مرفق أسعاف قنا، إنه انتقل إلى مكان الحادث بـ20 سيارة إسعاف كما شارك مرفق إسعاف محافظة البحر الأحمر 14 سيارة آخرين لنقل المصابين .