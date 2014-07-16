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محافظ المنوفية يكرم ثاني أفريقيا فى تنس الطاولة‎

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محافظ المنوفية يكرم ثاني أفريقيا فى تنس الطاولة‎ محافظ المنوفية يكرم ثاني أفريقيا فى تنس الطاولة‎

الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية

كرم الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية ، اليوم ، الكابتن أشرف أبو ريه الحاصل على المركز الثانى فى بطولة افريقيا لتنس الطاولة لعام 2012 رواد ، ويأتي هذا التكريم في إطار اهتمام الأجهزة التنفيذية بالرياضة والرياضيين.

يذكر ان الكابتن اشرف احمد ابورية من مواليد محافظة المنوفية ، حصل على المركز الاول فى بطولة أندية الهلال الأحمر ، والمركز الأول فى بطولة المحافظة لمدة 10 سنوات .

وأعرب اشرف سعادته بالتكريم واهتمام المحافظ ودعمه للرياضة والرياضيين بالمحافظة ، وأمله فى تكوين فريق لتنس طاولة على أعلى مستوى ليكون قادر على ان يمثل المحافظة فى البطولات المحلية والدولية.

وأوضح محافظ المنوفية أن الرياضة مهمة لكل الفئات فهي مفيدة وتعتبر الرياضة نشاطا اجتماعيا ذا أهمية بالغة في حياة الإنسان منذ الطفولة وحتى الكهولة، فالرياضة عملية تربوية لها تاريخ طويل، فهى حق مكفولا في اطار النظام التربوي ، وحسب تعريف مفهوم الرياضة، فإنها غاية في حد ذاتها، يستوجب النظر إليها على انها ضرورة اجتماعية ملحة إلى جانب انها ضرورة صحية، بمعنى انها جانب من جوانب الحياة العامة ولها تأثيرها على النفس البشرية.

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