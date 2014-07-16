5 مليون جنيه تبرعات النقابات العمالية لصالح حساب “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد المصرى

أعلن جمال عقبى أمين الصندوق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد انتهى من جمع 5 ملاين جنيه ، قيمة تبرعات النقابات العمالية ال 24 التابعة للاتحاد ، وذلك لصالح حساب “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد المصرى .

وأضاف عقبى فى تصريح صحفي له اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة الاتحاد سيقوم بايداع المبلغ فى الحساب البنكى الأسبوع المقبل ، موضحا أنهم دعوا العمال للتبرع بأجر يوم من راتبهم الشهرى لمدة سنة لصالح الصندوق.

وأوضح أن قيادات الاتحاد بدأت التجهيز لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على القوائم والمقاعد الفردى لضمان تمثيل أكبر للعمال فى مجلس النواب ، حسن قوانين وتشريعات تحمى حقوقهم وتضع حد للمشاكل التى يعانون منها منذ سنوات ، كما أوضح أن مجلس إدارة الاتحاد أوشك على الانتهاء من قائمة أعضائه التى سيخوض بها الانتخابات ويأتى على رأسها ترشح جبالى المراغى رئيس الاتحاد فى الصعيد ” سوهاج” ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد فى حلوان وترشيحى لخوض الانتخابات بمحافظة الجيزة بدائرة الحوامدية بالاضافة لكل من سحر عثمان سكرتيرة المرأة وخالد عيش نائب رئيس الاتحاد.

وأشار عقبى الى أن الاتحاد لم يحسم حتى الأن قراره بخوض الانتخابات على أى من القوائم الحزبية المطروحة عليه ، مضيفا أن خوض الانتخابات على قائمة تحالف عمرو موسى هى الأقرب .

أ ش أ