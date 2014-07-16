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شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات لاختياره لتسلم جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم

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شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات لاختياره لتسلم جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات لاختياره لتسلم جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

غادر مطار القاهرة الدولي ظهر اليوم الأربعاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف متجها إلى الإمارات في زيارة يستقبله خلالها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي وعددا من كبار المسئولين الإماراتيين.

يحضر الطيب حفل تسليم جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم لاختيار فضيلته شخصية العام الإسلامية وسيلقي كلمة حول القرآن الكريم .. تأتي الجائزة تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

يرافق الدكتور الطيب في زيارته الدكتور أحمد معبد عبد الكريم أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر،

كما يرافقه في حفل تسلم الجائزة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد محمود عبد السلام مستشار الإمام الأكبر للشئون الدستورية والقانونية، والمتواجدون حاليا بمدينة أبو ظبي

 

أ ش أ

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