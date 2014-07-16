مصرع عامل غرقا بالمنوفية

لقى عامل بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون مصرعه غرقا بالرياح المنوفى بالقرية أثناء قيامه بالاستحمام لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث اشمون يفيد بانتشال جثة سامح كمال السيد -19 سنة- عامل ومقيم بقرية سنتريس من الرياح المنوفى ، وبسؤال عم المتوفى عبد العليم السيد -63 سنة- قرر بقيام نجل شقيقة بالاستحمام بالرياح المنوفى ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا ؛ ونفى الشبهه لجنائية ؛ وبتوقيع الكشف الطبى أفاد ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ونفى الشبهه الجنائية.

تم تحرير محضر رقم 7464 ادارى مركز اشمون لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.