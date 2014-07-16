أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع عامل غرقا بالمنوفية

Google+ Print
مصرع عامل غرقا بالمنوفية مصرع عامل غرقا بالمنوفية

أرشيفية

لقى عامل بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون مصرعه غرقا بالرياح المنوفى بالقرية أثناء قيامه بالاستحمام لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث اشمون يفيد بانتشال جثة سامح كمال السيد -19 سنة- عامل ومقيم بقرية سنتريس من الرياح المنوفى ، وبسؤال عم المتوفى عبد العليم السيد -63 سنة- قرر بقيام نجل شقيقة بالاستحمام بالرياح المنوفى ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا ؛ ونفى الشبهه لجنائية ؛ وبتوقيع الكشف الطبى أفاد ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ونفى الشبهه الجنائية.

تم تحرير محضر رقم 7464 ادارى مركز اشمون لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا