السعودية تحذر مصوري المصليات داخل المساجد

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، الثلاثاء، تحذيرات للمصلين من التقاط صور لنساء مصليات في المساجد أثناء تأديتهن صلاة التراويح سواء أكانت صورًا عادية أم مقاطع فيديو، بعد تداول صور لنساء يؤدين الصلاة.

وقالت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن الصور ملتقطة داخل إحدى المصليات النسائية، محذرة إدارة المساجد في المنطقة الشرقية من أن مَن يتم ضبطه يصور النساء سيكون عرضة للمساءلة القانونية، حسب الأنظمة والقوانين.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «مصليات النساء أصبحت تشرف عليها حارسات أمن خلال فترة صلاة التراويح فقط، وفي بعض المصليات الصغيرة لم يتم توظيف حارسات، كما لم تأت شكاوى متعلقة بالتصوير»، مؤكدًة أنه قد يبادر البعض بمثل هذه التصرفات من باب «الاحتفاظ بالصور فقط، وليس لأهداف أخرى»، حسب تقرير لموقع صحيفة «عاجل» السعودية على الإنترنت.