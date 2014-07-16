عاهل البحرين يتلقى رسالة من الرئيس الإيراني حول «غزة»

تلقى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تتضمن التطورات السياسية في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وأكد روحاني في رسالته، وفقًا للمصدر ذاته، على تضافر جهود العالم الإسلامي في دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، خاصة في شهر رمضان المبارك، وقالت الوكالة إن روحاني دعا الله «أن يديم على ملك البحرين وعلى الأمة الإسلامية التوفيق والرفعة».

وتشهد العلاقات البحرينية - الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة «الشيعية» بالبلاد، وهو أمر تنفيه المعارضة.

وفي سياق ذي صلة أعلنت البحرين، الثلاثاء، تبرعها بـ5 ملايين دولار لصالح الفلسطينيين في غزة.