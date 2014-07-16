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بالفيديو.. بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لسوريا 7 سنوات جديدة

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أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لفترة رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، وسط هتافات مؤيديه «بالروح بالدم نفديك يابشار».

وينص الدستور بموجب المادة 90 على أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة منه.

وينص القسم بحسب المادة السابعة من الدستور «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية».

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