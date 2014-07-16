طرق الرياض.. انسيابية نهاراً وكثافة ليلاً

الرياض- أحمد الشمالي تصوير – عليان العليان ومعاذ اليحيى

تشهد شوارع وطرقات العاصمة الرياض خلال أيام شهر رمضان المبارك تفاوتاً في الكثافة المرورية فخلال فترات النهار غالباً ما تشهد الحركة المرورية انسيابية على عدد من الطرق والشوارع المحورية والرئيسية فيما تشهد الفترة المسائية كثافة عالية تواكبها كثافة مرورية عالية الأمر الذي يصعب معه إنهاء كافة المتطلبات في ظل تلك الظروف المرورية.

(الرياض) طرحت عدة تساؤلات على مدير مرور منطقة الرياض العميد علي بن عبدالله الدبيخي حول الوضع المروري وحركة السير في مدينة الرياض خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار العميد الدبيخي إلى أن الحركة المرورية في رمضان تختلف عنها في الأيام الأخرى وذلك نظراً لأن نمط الحياة الرمضانية للمجتمع السعودي تتحول في معظمها إلى الفترة المسائية وهو ما يتطلب معه تغيير الخطط المرورية بما يتواكب مع تلك الظروف من خلال تنفيذ خطة ميدانية تشمل الانتشار الميداني المبكر لدوريات ودرجات المرور بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتمركز المكثف على الطرق الرئيسية والمحورية والتي تشهد كثافة عالية في أعداد السيارات، وخلال الفترة المسائية يكون هناك تواجد مكثف في الفترة المسائية وذلك من بعد صلاة المغرب تشمل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المساجد والمصليات التي تشهد كثافة عالية في أعداد المصلين وذلك لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات إلى مواقف وساحات تلك المساجد والمصليات في كافة أحياء مدينة الرياض وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكشف العميد الدبيخي إلى أن طرقات وشوارع الرياض تشهد خلال أيام شهر رمضان فترتي ذروة ذات كثافة عالية في أعداد السيارات حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 عصراً، فيما تبدأ الذروة الثانية من الساعة 9.30 مساءً إلى الساعة 1.30صباحاً تقريباً وتتفاوت حسب الإجازة الاسبوعية.

مدير مرور الرياض: الكثافة العالية من 10 مساءً وحتى الواحدة منتصف الليل

وبين العميد الدبيخي أن الفترة ما بين الساعة 5إلى 8 مساءً تشهد نسبة حوادث مرورية عالية مقارنة بالأوقات الأخرى من اليوم. مشيراً إلى أن العاصمة الرياض تسجل يومياً ما يقارب من 300 حادث مروري حيث تتصدر منطقة شرق الرياض أعداد الحوادث يومياً فيما تعد منطقة غرب الرياض الأقل حوادث وينتج عن أكثر حوادث العاصمة تلفيات بسيطة كما أن لها دورا رئيسيا في الاختناقات المرورية والارتداد في حركة السير.

رئيس شعبة السير:5000 بلاغ يومياً والتحرك الموحد سبب الازدحام والطرق البديلة الحل

من جانبه، أوضح المقدم عبدالله الدرعان مدير شعبة السير المكلف بمرور الرياض أن مركز القيادة والتحكم المروري في الرياض يستقبل يومياً ما يقارب من 5000 اتصال حيث تعمل كاميرات المراقبة التي يتجاوز عددها 140 كاميرا على متابعة الحركة المرورية والتواصل مع قادة المناطق المرورية ورجال المرور في الميدان للتعامل المباشر مع الحالات في الميدان. وأشار المقدم الدرعان أن التحرك شبه الموحد للسيارات وعلى محاور محددة من العاصمة أمر من الطبيعي أن يصاحبه كثافة في أعداد السيارات داعياً في الوقت ذاته قائدي السيارات إلى استخدام طرق بديلة أو التحرك قبل مواعيد الازدحام بوقت كافٍ.