العجيم للثانية عشرة

وادي الدواسر - عبدالله الحمدان

أصدر معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قرارا يقضي بترقية مدير صوامع الغلال بمحافظة وادي الدواسر الأستاذ عبدالرحمن بن فايز آل عجيم إلى المرتبة الثانية عشرة، وقد أعرب آل عجيم عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون دافعاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.