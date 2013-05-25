العربى: الأزمة السورية تمر بمرحلة فارقة فى الوقت الراهن

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، أن الأزمة السورية تمر حاليا بمرحلة فارقة، وقال العربى فى تصريح للصحفيين اليوم السبت، على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013، المنعقد حاليا فى البحر الميت إن هناك فرصة طيبة للمرة الأولى منذ عامين لعقد اجتماع تشارك فى الأطراف السورية "الحكومة والمعارضة"، ويكون هناك اتفاق على البدء فى مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها أن تتولى الحكم فى البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السورى إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الإعلام السورى عدنان عمران والتى طالب خلالها الجامعة العربية بالاعتذار وإلغاء كل قراراتها المتعلقة بسوريا قبل النظر فى أى دور يمكن أن تؤديه لحل النزاع فى البلاد، قال العربى "أنا لم أتلق أى شىء رسمى بهذا الخصوص حتى الآن".

وأكد أن جميع قرارات جامعة الدول العربية منذ بداية الأزمة السورية وأولها القرار الذى صدر فى نهاية أغسطس 2011 وحتى اليوم، جميعا تتفق مع ميثاق الجامعة العربية ومع الالتزامات الدولية لجميع الدول بما فيها سوريا، وتتفق أيضا مع ميثاق حقوق الإنسان العربى وقرارات الشرعية الدولية التى صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها القرار الذى صدر منذ بضعة أيام.