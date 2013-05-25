أخبار عاجلة

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العربى: الأزمة السورية تمر بمرحلة فارقة فى الوقت الراهن

Google+ Print
العربى: الأزمة السورية تمر بمرحلة فارقة فى الوقت الراهن العربى: الأزمة السورية تمر بمرحلة فارقة فى الوقت الراهن

أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، أن الأزمة السورية تمر حاليا بمرحلة فارقة، وقال العربى فى تصريح للصحفيين اليوم السبت، على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013، المنعقد حاليا فى البحر الميت إن هناك فرصة طيبة للمرة الأولى منذ عامين لعقد اجتماع تشارك فى الأطراف السورية " والمعارضة"، ويكون هناك اتفاق على البدء فى مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها أن تتولى الحكم فى البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السورى إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الإعلام السورى عدنان عمران والتى طالب خلالها الجامعة العربية بالاعتذار وإلغاء كل قراراتها المتعلقة بسوريا قبل النظر فى أى دور يمكن أن تؤديه لحل النزاع فى البلاد، قال العربى "أنا لم أتلق أى شىء رسمى بهذا الخصوص حتى الآن".

وأكد أن جميع قرارات جامعة الدول العربية منذ بداية الأزمة السورية وأولها القرار الذى صدر فى نهاية أغسطس 2011 وحتى اليوم، جميعا تتفق مع ميثاق الجامعة العربية ومع الالتزامات الدولية لجميع الدول بما فيها سوريا، وتتفق أيضا مع ميثاق حقوق الإنسان العربى وقرارات الشرعية الدولية التى صدرت عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها القرار الذى صدر منذ بضعة أيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات