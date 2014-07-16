العثور على 14 عاملًا حيًا عقب احتجازهم 27 ساعة إثر انهيار نفق بالصين



>عثرت فرق الإغاثة على 14 من إجمالي 15 عاملا احتجزوا الاثنين جراء انهيار جزئي بنفق سكة حديد بمقاطعة يونان، جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

> عثرت فرق الإغاثة على 14 عاملا على قيد الحياة، عقب أعمال بحث استمرت 27 ساعة، حيث تمكنوا من عمل حفرة والتواصل مع الضحايا، وأرسلوا لهم عبرها أغذية ومياه وبطاريات ضوئية، ولم يتم إخراجهم بعد.

> ولم يتم العثور على العامل الـ15 برفقة زملائه، ومن ثم ليس معلوما ما إذا كان قد نجا من حادث الانهيار الذي وقع في قطاع من النفق يقع على بعد أربعة كلم من مدخله.

> ولم يتم الكشف بعد عن أسباب الحادث، ولم تحدد السلطات متى ستتمكن من إخراج العمال الذين عثر عليهم على قيد الحياة.

> ويشكل النفق جزءا من أعمال مد خط سكك حديدية جديد ليربط بين كونمينج، عاصمة مقاطعة يونانان، بمدينة نانجينج، عاصمة مقاطعة جوانجشي، أي لمسافة 710 كلم.

> وكانت أعمال بناء هذا المشروع قد بدأت عام 2009 وينتظر أن يبدأ تشغيله اعتبارا من 2016.