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المتحدث باسم حماس: سمعنا عن مبادرة مصر من وسائل الإعلام وأبومازن لا يشعر بالمعاناة

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المتحدث باسم حماس: سمعنا عن مبادرة مصر من وسائل الإعلام وأبومازن لا يشعر بالمعاناة المتحدث باسم حماس: سمعنا عن مبادرة مصر من وسائل الإعلام وأبومازن لا يشعر بالمعاناة

الناطق باسم حماس فوزي برهوم

قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، إنهم  كانوا علي علم بالمبادرة المصرية فقط من وسائل الإعلام ولم تصل إليهم المبادرة بشكل رسمي من خلال القنوات الدبلوماسية ولم تدخل الحركة في مفاوضات.

وأكد “برهوم”، أن من يتولون المقاومة في قطاع غزة معروفين جيدًا لدي ولم يتم تسلم أي مبادرات من المصرية مشددًا علي استمرار المقاومة حتي يتم رفع الحصار عن قطاع غزة.

أوضح”برهوم” أن التسليم لابد أن يتم بشكل رسمي وليس من خلال وسائل الإعلام وحال تسلم مبادرة سيتم تناولها بما يحقق الاهداف الفلسطينية.

ونفي ان يكون هناك اتصال مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ، متهمًا إياه بعزل نفسه عن غزة، وأن محمود عباس لا يحمل رؤية الشعب الفلسطيني ولا يحمل معاناة الشعب الذي يقصف بال F16 .

 

 

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