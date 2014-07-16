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روسيا توقف شخصين في إطار التحقيق في حادث قطار الانفاق بموسكو

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روسيا توقف شخصين في إطار التحقيق في حادث قطار الانفاق بموسكو روسيا توقف شخصين في إطار التحقيق في حادث قطار الانفاق بموسكو

ارشيفية

أوقفت السلطات الروسية شخصين يشتبه بمخالفتهما معايير السلامة بعد حادث قطار الأنفاق الذي انحرف عن قضبانه ما أسفر عن مصرع 22 من ركابه.

ونقلت (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأربعاء عن لجنة التحقيق الروسية قولها إنه تم إيقاف عامل صيانة يدعى فاليري باشكاتوف ومعاونه ويدعي يوري جوردوف، موضحة أنه “يشتبه بأنهما خالفا معايير السلامة في وسائل النقل”، مشيرة إلى أنه تم استجوابهما وسيتم توجيه الاتهام إليهما قريبا.

وتشير آخر المعلومات إلى أن 129 مصابا ما زالوا يخضعون للعلاج في مستشفيات العاصمة حالة 42 منهم حرجة.

 

أ ش أ

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