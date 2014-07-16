الآلاف يشيّعون جثامين 14 شخصًا من ضحايا «أتوبيس الغردقة» بالأقصر

شيّع الآلاف من أهالي إسنا بمحافظة الأقصر، الأربعاء، جثامين 14 شخصًا من ضحايا حادث انقلاب «أتوبيس الغردقة»، البالغ عددهم 15 شخصًا.

انطلقت الجنازة من كنيسة العذراء وسط المدينة، ظهر الأربعاء، بعد إقامة قداس صلاة الجنازة عليهم، وحتى دير «الفاخوري»، الذي تم دفنهم هناك.

كان 15 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق «سفاجا – قنا»، وكشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا عائدين لبلدتهم بمدينة إسنا بعد قضاء رحلة سياحية بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وأن الرحلة منظمة من نقابة المحامين بإسنا، تقوم بعملها النقابة للمحامين الأقباط وأسرهم في شهر رمضان من كل عام.