قرية هندية تتزين لاستقبال بيل كلينتون

يبدو أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لن يصادف أي قمامة على الأرض خلال زيارته لإحدى القرى في الهند.

> وذكرت صحيفة «أسيان إيدج» الهندية الصادرة الأربعاء أنه تم إزالة جميع القمامة من قرية جابرولي بولاية أوتار براديش شمالي الهند والشوارع المؤدية إلى المطار على متن شاحنات.

> وجاء في تقرير الصحيفة أن سكان القرية تلقوا أوامر بعدم إلقاء أي قمامة على الأرض. وتم رصف طرق جديدة مؤدية إلى مجلس القرية والمدارس، كما تم طلاء عدة مباني بدهانات جديدة.

> ومن المنتظر أن يقضي كلينتون حوالي 45 دقيقة في القرية الخميس لإجراء محادثات مع أعضاء مبادرته الصحية.

> وبحسب التقارير، تم تعليق كابلات كهرباء في القرية بالإضافة إلى إصلاح مصارف الصرف الصحي والحفر في الطرقات.