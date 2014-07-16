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توترات بين أتراك وسوريين في أضنة وغازي عنتب قد تنتشر بمدن أخرى

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توترات بين أتراك وسوريين في أضنة وغازي عنتب قد تنتشر بمدن أخرى توترات بين أتراك وسوريين في أضنة وغازي عنتب قد تنتشر بمدن أخرى

 

ارشيفية

طالبت مجموعة من الشباب الأتراك في تظاهرة احتجاج بمغادرة السوريين لمدينتهم أضنة بجنوبي تركيا بعد تصاعد الفوضى وارتفاع معدلات السرقة والجريمة بعد وصول السوريين.

وذكرت صحيفة “راديكال” التركية اليوم الأربعاء أنه بعد تنظيم التظاهرة هجم الشباب الأتراك على عدد من المنازل والمحلات التجارية التابعة للسوريين رغم تدخل قوات الشرطة التي اضطرت لاستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين وألقت القبض على خمسة أشخاص.

وفي سياق متصل، نقل طفل إلى أحد المستشفيات بمحافظة غازي عنتب لتلقي العلاج بعد أن صدمته سيارة تحمل لوحة سورية، مما أثار غضب واستياء عائلته وأقربائه الذين أصابوا سيارة المواطن السوري بأضرار مادية كبيرة وتمكن صاحب السيارة من الهرب بصعوبة رغم تدخل قوات الشرطة في الحادث.

من جانبه ، أكد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في تصريحات للصحفيين خطورة الموقف وقد تنتقل هذه التوترات إلى محافظات تركية أخرى لذا ينبغي على أن تتخذ كافة تدابيرها لمنع انتشار هذا التطور الخطير خاصة أنها سمحت لمليون لاجئ سوري بدخول الأراضي التركية دون إشراف.

 

 

أ ش أ

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