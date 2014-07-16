مصرع شاب وإصابة 3 فى تصادم سيارتين بطريق السويس – السخنة‎

شهد طريق السويس السخنة ، صباح اليوم ، حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص أدى إلى وفاة شخص وإصابة 3 بكسور وكدمات.

تلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس اخطار من نقطة مستشفى السويس العام بوصول شاب 3 شباب مصابين بكسور وكدمات بينهم شاب فى حالة حرجة وأخر لقي مصرعه بسبب نزيف داخلي وذلك على خلفية تصادم سيارتان نقل مع ميكروباص بطريق السويس السخنة اتجاه البحر الأحمر.

قال مصدر أمني أن ادارة المرور ومباحث الطرق تمكنت من إزالة مخلفات الحادث واعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخري وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتولى التحقيقات.