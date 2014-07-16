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الصحة تطالب المالية بتوفير 700 مليون جنية لتغطية علاج الفقراء في 9 محافظات

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الصحة تطالب المالية بتوفير 700 مليون جنية لتغطية علاج الفقراء في 9 محافظات الصحة تطالب المالية بتوفير 700 مليون جنية لتغطية علاج الفقراء في 9 محافظات

الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان

خاطب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، وزير المالية ، لإدراج 700 مليون جنية لتغطية غير القادرين ضمن برنامج الرعاية الصحية الذى سيبدأ تطبيقه فى 9 محافظات على مدى 3 سنوات ، بحيث تتضمن السنة الأولى 5 محافظات وهى أسوان ، الأقصر ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ليشمل قرابة مليون ونصف مليون فرد من أفراد أسر أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي بإجمالي 370 ألف أسرة.

ومن ناحية أخرى عقد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، اجتماعا ، مع اللجنة التنفيذية لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 391 لسنة 2014 ، وناقش خلال الاجتماع بعض معوقات العمل من بينها نقص الكوادر البشرية فى صعيد .

وأشار وزير الصحة الى ان برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين سوف يتضمن تقديم خدمات الرعاية الأساسية مجانا ، بكافة وحدات طب الأسرة المطورة والحاصلة على شهادة الاعتماد فى الجودة ، وإحالة الحالات المرضية الى كافة المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى وكذلك المستشفيات الجامعية وتوفير كافة خدمات الطوارئ والخدمات الإسعافية.

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