الصحة تطالب المالية بتوفير 700 مليون جنية لتغطية علاج الفقراء في 9 محافظات

خاطب الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، وزير المالية ، لإدراج 700 مليون جنية لتغطية غير القادرين ضمن برنامج الرعاية الصحية الذى سيبدأ تطبيقه فى 9 محافظات على مدى 3 سنوات ، بحيث تتضمن السنة الأولى 5 محافظات وهى أسوان ، الأقصر ، قنا ، سوهاج ، أسيوط ليشمل قرابة مليون ونصف مليون فرد من أفراد أسر أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي بإجمالي 370 ألف أسرة.

ومن ناحية أخرى عقد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، اجتماعا ، مع اللجنة التنفيذية لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 391 لسنة 2014 ، وناقش خلال الاجتماع بعض معوقات العمل من بينها نقص الكوادر البشرية فى صعيد مصر.

وأشار وزير الصحة الى ان برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين سوف يتضمن تقديم خدمات الرعاية الأساسية مجانا ، بكافة وحدات طب الأسرة المطورة والحاصلة على شهادة الاعتماد فى الجودة ، وإحالة الحالات المرضية الى كافة المستشفيات الحكومية العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى وكذلك المستشفيات الجامعية وتوفير كافة خدمات الطوارئ والخدمات الإسعافية.