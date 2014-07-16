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السجن عام مع الشغل لـ 10 أشخاص تعدوا على قوات الشرطة خلال إزالة التعديات بكفر شكر

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السجن عام مع الشغل لـ 10 أشخاص تعدوا على قوات الشرطة خلال إزالة التعديات بكفر شكر السجن عام مع الشغل لـ 10 أشخاص تعدوا على قوات الشرطة خلال إزالة التعديات بكفر شكر

 

ارشيفية

قضت محكمة جنايات بنها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد ، بحبس 10 أشخاص من مثيرى الشغب بالسجن لمدة عام مع الشغل لقيامهم بمقاومة والتعدي على رجال الشرطة أثناء تنفيذ قرار إزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر شكر ؛ ما أدى إلى إصابة مندوب شرطة وإحداث تلفيات بسيارتى شرطة، ووجهت لهم تهم التجمهر ومقاومة السلطات والتعدي على القوات.

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث مركز كفر شكر وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام حملة من الوحدة المحلية لمركز كفر شكر بتنفيذ حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتى عزبة عثمان وكفر عزب غنيم ،

فوجئت بتجمهر المدعو جودة فتحي السيد عفيفي والعشرات من الأهالى وقاموا بإشعال النيران في قش الأرز ودراجة بخارية ومنعوا أجهزة الحملة من الدخول ورشقوا القوات وتعدوا عليهم بالحجارة محاولين الاستيلاء على السلاح الآلى من أحد أفراد الحملة.

ونتج عن ذلك إصابة مندوب شرطة يدعى عبد الفتاح إبراهيم حسن من قوة المركز بكسر بالساق اليسرى وتلفيات بسيارتي شرطة ؛ ما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وتمكنت من تفريقهم وضبط 10 من مثيري الشغب وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

 

أ ش أ

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