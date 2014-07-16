الأكثر قراءة علي “BBC” ..خبر عن تحيزها لإسرائيل في تغطية غزة

احتل خبر يحمل عنوان “مظاهرة احتجاج علي “تحيز” بي بي سي في تغطية صراع غزة لهذا اليوم.

حيث ذكر الخبر أن ألفي متظاهر احتشدوا أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في لندن اعتراضًا علي الأداء الإعلامي للهيئة في تغطية أحداث غزة الأخيرة متهمين الهيئة بالتحيز الصريح للعدوان الإسرائيلي.

وشارك في تنظيم المظاهرة “حملة التضامن مع فلسطين”، وهي كبرى المنظمات في أوروبا التي تطالب بدعم الفلسطينيين في مواجهة ما تراه سياسات إسرائيلية عنصرية ضدهم.

ونشر “تحالف أوقفوا الحرب”، المشارك في تنظيم المظاهرة، خطابا موجها لبي بي سي يقول إن “قطاع غزة تحت احتلال وحصار إسرائيلي.”

وأضاف التحالف: “عندما تصورون المحتل كضحية ومَن يخضعون للاحتلال كمعتدين، نذكركم بأن مقاومة الاحتلال حق كفله القانون الدولي.”

ومن ناحية أخري، نفت بي بي سي أن يكون أدائها الإعلامي قائم علي التعاطف مع أحد أطراف الصراع.



> كما أشار بعض الخبراء الإعلاميين إلي أن صعود مثل هذا الخبر إلي الأكثر مشاهدة دليل علي نزاهة الشبكة الإعلامية البريطانية.