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سقوط قذيفتين في الأراضي الروسية أطلقتا من الجانب الأوكراني

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سقوط قذيفتين في الأراضي الروسية أطلقتا من الجانب الأوكراني سقوط قذيفتين في الأراضي الروسية أطلقتا من الجانب الأوكراني

ارشيفية

ذكر رئيس المكتب الصحفي لدائرة الجمارك الجنوبية الروسية ريان فاروقشين بأن قذيفتين أطلقتا من الجانب الأوكراني انفجرتا في الأراضي الروسية في منطقة معبر “كويبيشيفو” للسيارات.

وقال فاروقشين لوكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” اليوم الاربعاء : “إن موظفي نقطة الجمارك أجلوا من مكان عملهم بسبب انفجار قذيفتين، أطلقتا من منطقة المعبر الأوكراني المقابل ، لافتا إلى أن القذيفتين انفجرتا في الأراضي الروسية خارج منطقة المعبر ولم تتسببا بإصابات”.

وأضاف :” أنه تم كذلك إجلاء موظفي معبر “نوفوشاختينسك ” ، موضحا أن قيادة مركز الجمارك اتخذت قرارا بإجلاء الموظفين الى مكان آمن ، حين سمعت أصوات اطلاق القذائف في منطقة مركز الحراسة الأوكراني “دولجانسكي”. وأشار إلى أنه “بعد توقف اطلاق النار عاد موظفو الجمارك الروس الى أماكن عملهم”.

 

أ.ش.أ

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