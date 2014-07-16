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وصول 8 متهمين في 3 قضايا تحرش جماعي بالفتيات في التحرير إلى المحكمة لإصدار الحكم

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وصول 8 متهمين في 3 قضايا تحرش جماعي بالفتيات في التحرير إلى المحكمة لإصدار الحكم وصول 8 متهمين في 3 قضايا تحرش جماعي بالفتيات في التحرير إلى المحكمة لإصدار الحكم

أرشيفية

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، ، 8 متهمين تمهيدا لإصدار الحكم عليهم في 3 قضايا تحرش جماعي بفتيات التحرير اثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح بمنصب رئيس الجمهورية.

كانت النيابة العامة قد أحالت 12 متهما في 5 قضايا للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن، والاعتداء عليهن ، واحتجازهن وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحة عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.

وحملت القضية الأولى رقم 982 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، ويحاكم فيها محمد فوزي إبراهيم دسوقى، ومحمد مصطفي عبد القوي، وعبد الفتاح عثمان حسن، بإختطاف المجني عليها “نادين.ع”.

وحملت القضية الثانية رقم 6329 لسنة 2014 جنايات قصر النيل عمرو محمد فهيم على، وعبد الفتاح عثمان حسن عبد الفتاح، ومحمد على عبد الله على، ويوسف زكريا عبد الله، وكريم محمد مصطفى، وأحمد إبراهيم أحمد حسن، بأنهم فى يوم 8 يونيو 2014 خطفوا وأخرون مجهولون بطريق الإكراة المجني عليهما “رشا.م” و”إيمان.ع”.

وحملت القضية الثالثة رقم 6330 لسنة 2014 ويحاكم فيها عمرو محمد فهيم، ويوسف زكريا عبدالله، وكريم محمد مصطفى، بأنهم خطفوا وأخرون مجهولون المجني عليها “جرمين.ع”، وهتكوا عرضها وسرقوها بالإكراه.

 

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