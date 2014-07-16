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وورلد تريبيون: داعش سيطرت على معظم قطاع النفط السوري

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وورلد تريبيون: داعش سيطرت على معظم قطاع النفط السوري وورلد تريبيون: داعش سيطرت على معظم قطاع النفط السوري

ارشيفية

ذكرت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام “داعش” سيطرت على معظم قطاع النفط السوري.

وقالت المعارضة السورية – حسبما أفادت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني – إن “داعش” سيطرت على أكثر من 60% من إنتاج النفط في سوريا، مشيرة إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 100,000 برميل يوميا في محافظتي دير الزور والرقة.

ووفقا للصحيفة، أكدت مصادر أن التنظيم – الذي أصبح يطلق على نفسه الآن “الدولة الإسلامية” – يبيع النفط إلى تركيا المجاورة، وأشارت إلى أن هذه الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم “القاعدة” تستعد للاستيلاء على أكبر حقول النفط السورية، والتي تقع في محافظة الحسكة.

ونقلت “وورلد تريبيون” عن أحد نشطاء المعارضة السورية، ويدعى يامن الشامي، قوله إن مبيعات النفط تمثل مصدرا هاما للدخل بالنسبة لـ”داعش”، التي قال إنها توظف وسطاء سوريين وأجانب في ابرام صفقات النفط.

 

 

أ ش أ

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