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النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا «سفاجا – قنا».. ولجنة فنية لفحص «الأتوبيس»

  • مصر
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قرر المستشار أحمد محروس، رئيس نيابة سفاجا، الأربعاء، التصريح بدفن جثث الضحايا الـ 15 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب «أتوبيس» بطريق «سفاجا – قنا» خلال عودتهم من الغردقة إلى إسنا.

وتم ندب مفتش الصحة بسفاجا، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثث، وتسليم الجثث لذويهم، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وندب لجنة فنية لمعاينة وفحص «الأتوبيس».

لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 27 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، الثلاثاء، بطريق «سفاجا – قنا».

وأكد الدكتور حسام جميل، مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر، أنه تلقى إخطارًا من نقطة إسعاف سفاجا بانقلاب أتوبيس نقل عام بطريق (سفاجا- قنا) وتم الدفع بنحو 25 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأضاف أن الحصيلة لعدد الوفيات بلغت 15 شخصًا وإصابة 27 شخصًا، وبدأت سيارات الإسعاف في نقل المصابين، والضحايا لمستشفى سفاجا، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

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