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13 قتيلا على الأقل جراء غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار شمال غرب باكستان

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13 قتيلا على الأقل جراء غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار شمال غرب باكستان 13 قتيلا على الأقل جراء غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار شمال غرب باكستان

 

ارشيفية

 سقط 13 قتيلا على الأقل اليوم الأربعاء ، جراء غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار “درون” ضد معقل مفترض لمقاتلين متشددين في المناطق القبلية بشمال غرب باكستان ، بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

ونقلت (سكاي نيوز) البريطانية اليوم عن مصادر أمنية قولها “إن الغارة تمت في زوي سايدجاي ، وهي بلدة في ولاية شمال وزيرستان تشهد منذ شهر عملية عسكرية للجيش الباكستاني ضد معاقل مقاتلي حركة طالبان وحلفائهم.

وكانت واشنطن علقت غارات الطائرات بدون طيار المثيرة للجدل في ديسمبر الماضي بناء على طلب من إسلام آباد التي كانت ترغب في إطلاق محادثات مع حركة طالبان باكستان.

أ ش أ

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