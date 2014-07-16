“المجتمعات العمرانية” تطرح 9 مناقصات لتوفير الخدمات وتنمية ٤ مدن جديدة

تعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى 4 أجهزة مدن جديدة، عن طرح 9 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وشبكات رى، وأعمال طرق، وذلك فى مدن: السادات والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة، والفيوم الجديدة، فى إطار تنمية هذه المدن وتطويرها، واكتمال الخدمات لقاطنيها.

و قال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات، إنه سيتم طرح مناقصتين الأولى، أعمال تنفيذ مبنى مدرسة تعليم أساسى بالمنطقة السكنية الخامسة والعشرين بالمدينة، والثانية لأعمال التأمين على السيارات والمعدات المملوكة لجهاز المدينة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأشار المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الجهاز سيطرح 4 مناقصات عامة، الأولى لتنفيذ شبكة الرى للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثيا لمناطق ( الحى 5 – الحى 6 – b3)، أما المناقصة الثانية فستكون لتشغيل وصيانة تحكم محطة التنقية ( 2) o.t.v بين الشركات المتخصصة فى أنظمة تحكم ( p.l.c) .

وأوضح أن المناقصتين الثالثة والرابعة لتنفيذ أعمال إنشاء مظلات انتظار الركاب، وتشغيل وصيانة وحراسة بركة الأكسدة المطورة ( 1 ) والبركة اللاهوائية رقم ( 3) والبنية الأساسية لغمر 2000 فدان.

ولفت المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز الفيوم الجديدة، إلى أنه سيتم طرح أعمال الأسفلت لطرق المرحلة الثانية بالمدينة ( تشغيل الفرمة وطبقة الأساس وmco ورابطة) .

وأعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصتين الأولى لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق بمنطقة الإسكان الاجتماعى ( قطع أراضى) بمساحة 375 بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة، والثانية لأعمال تنفيذ 360 وحدة سكنية بعدد 15 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة 226 فدان.