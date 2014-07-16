ننشر مصروفات الجامعات الخاصة …66 ألف لكلية طب جامعة مصر و40 ألف للصيدلة و30 ألف للهندسة

أصدرت عدد من الجامعات الخاصة، بيانًا بقيمة المبالغ المخصصة للمصروفات الطلابية بالجامعات الخاصة للعام الدراسى الجديد 2014/2015،وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة” النظام الحديث”، كما حدد مجلس أمناء الجامعات الخاصة التنسيق الخاص بالجامعات هذا العام.

وجاءت أسعار كليات الجامعات الخاصة كالتالي:-

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

كلية الطب: 66000 جنيه

> كلية الصيدلة: 40000 جنيه

> كلية طب الأسنان: 40000 جنيه

> كلية الهندسة: 32000 جنيه

> كلية العلاج الطبيعي: 24000 جنيه

> كلية الإعلام: 20000 جنيه

> كلية إدارة الأعمال: 20000 جنيه

> كلية تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية: 20000 جنيه

> كلية اللغات: 8000 جنيه

> كلية التمريض: 6700 جنيه

> كلية الألسن: 6700 جنيه

> كلية الآثار: 6700 جنيه

الجامعة الألمانية:

> الهندسة – الصيدلة – إدارة الأعمال مقسمة لشرائح حسب مجموع الثانوية العامة:

> الشريحة الأولى: 44.940 جنيه للأعلى مجموع

> الشريحة الثانية: 53.500 جنيه

> الشريحة الثالثة: 64.200 جنيه

> كلية الفنون التطبيقية: 48.150 جنيه

الجامعة البريطانية:

> كلية الهندسة: 54900 جنيه

> كلية إدارة الأعمال: 42670 جنيه

> كلية اقتصاد وعلوم سياسية: 25000 جنيه

> كلية التمريض: 25600 جنيه

> كلية كمبيوتر ونظم معلومات: 25600 جنيه

الجامعة الفرنسية:

> كلية الهندسة 46300 جنيه

> كلية الإدارة ونظم المعلومات 40500 جنيه

> كلية اللغات 40500 جنيه

> اما بالنسبة للطلاب الحاصلين على مجموع أكبر من 95% يمكنهم الحصول على منح قيمتها 35%، بينما الحاصلون على مجموع بين 90%: 95% يمكنهم الحصول على منح قيمتها 20%.

الجامعة الروسية:

> كلية الهندسة 33000 جنيه

> كلية الصيدلة 50000 جنيه

> كما أعلنت الجامعة عن أنه يوجد خصم للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة

جامعة 6 أكتوبر:

> كلية الطب والجراحة: 52400 جنيه

> كلية طب الأسنان: 36000 جنيه

> كلية الصيدلة: 33000 جنيه

> كلية العلاج الطبيعى: 23000 جنيه

> كلية العلوم الطبية التطبيقية: 11000 جنيه

> كلية الهندسة: 28000 جنيه

> كلية الفنون التطبيقية: 13000 جنيه

> كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 10000 جنيه

> كلية الاقتصاد وإدارة باللغة الانجليزية: 18000 جنيه

> كلية الاقتصاد وإدارة باللغة العربية: 16000 جنيه

> كلية التربية: 7000 جنيه

> كلية الإعلام وفنون الاتصال: 13000 جنيه

> كلية اللغات والترجمة: 9000 جنيه

> كلية السياحة والفنادق: 8500 جنيه

جامعة الدلتا:

> كلية الهندسة: 28000 جنيه

> كلية إدارة الأعمال: 18000 جنيه

> كلية الصيدلة: 37000 جنيه

> كلية طب الفم والأسنان: 44000 جنيه

جامعة النهضة:

كلية الصيدلة: 42000 جنيه

> طب الفم والأسنان: 18000 جنيه

> كلية الهندسة: 42000 جنيه

> التسويق وإدارة الأعمال “إنجليزى”: 26000 جنيه

> الإعلام والعلاقات العامة: 26000 جنيه

> علوم الحاسب: 26000 جنيه

جامعة فاروس:

كلية الصيدلة: 48000 جنيه

> كلية طب الأسنان: 47000 جنيه

> كلية الهندسة: 38000 جنيه

> كلية علاج طبيعى: 30000 جنيه

> كلية علوم طبية: 17900 جنيه

> كلية علوم مالية إدارية: 25000 جنيه

> كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 17100 جنيه

> جامعة المستقبل:

> كلية الصيدلة: 32000 جنيه

> كلية طب الأسنان: 32000 جنيه

> كلية الهندسة: 22000 جنيه

> كلية التجارة: 17000 جنيه

> كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 17000 جنيه

جامعة أكتوبر للآداب والعلوم الحديثة:

> كلية الصيدلة 18،150 جنيه

> كلية طب الأسنان 22،800 جنيه

> كلية التكنولوجيا الحيوية 16،500 جنيه

> كلية الهندسة 16،950 جنيه

> كلية علوم الحاسبات 13،200 جنيه

> كلية العلوم الإدارية 14،500 جنيه

> كلية الإعلام 14،500 جنيه

> كلية اللغات 10،950 جنيه

جامعة مصر الدولية:

> كلية الألسن: 26000 جنيه

> كلية الحاسب الآلى: 26000 جنيه

> كلية التجارة الخارجية: 30500 جنيه

> كلية طب الأسنان: 41000 جنيه

> كلية الهندسة: 31500 جنيه

> كلية الصيدلة: 35500 جنيه

> كلية الإعلام: 30000 جنيه