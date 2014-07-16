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اليوم..بدء تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز في 201 مخبز بالسلام أول وثاني بالقاهرة

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اليوم..بدء تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز في 201 مخبز بالسلام أول وثاني بالقاهرة اليوم..بدء تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز في 201 مخبز بالسلام أول وثاني بالقاهرة

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية اليوم أنه سيتم تطبيق النظام الجديد لبيع العيش في منطقة المرج السبت القادم بواقع 256 مخبزا وبذلك يكون تم الانتهاء من تطبيق النظام بالكاملعلى كافة مخابز القاهرة وأنه سيتم تطبيقه على كافة محافظات الجمهورية خلال الشهرين القادمين.

ودعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين كافة المواطنين فى محافظة القاهرة الذين ليس لديهم بطاقات تموينية بالتوجه الى مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات صرف عيش بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهى صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصور من شهادات ميلاد الاولاد وأنه يتم إستخراج بطاقات صرف عيش للشركات والمصانع لتوفير العيش للعمالة الوافدة.

وأكد أن النظام الجديد يتضمن  تخصيص 150 رغيفا شهريا  لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف العيش وأن سعر الرغيف 5 قروش وأن المواطن سوف يحصل على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من إستهلاكه للعيش خلال الشهر وذلك في أوائل الشهر التالي  بالإضافة الى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية  وأن هناك بطاقة صرف عيش لدي صاحب المخبز  بها حصة للبيع  للمواطنين الذين ليس لديهم أي بطاقات.

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