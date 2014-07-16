رئيس الموساد السابق يدعو للتفاوض مع حماس

دعا رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق، ما يُعرف بـ”الموساد،” إفرايم هالفي، إلى تفاوض إسرائيل مع حماس، لا فتا إلى أن ذلك يعتبر خيارا صعبا ولكن يوجد هناك خيارات أكثر صعوبة.

وقال هالفي في مقابلة مع CNN: “لا شك أن خيار التفاوض مع حماس خيار سيء، ولكن هناك خيارات أسوء من ذلك، نحن نعلم ما قد يكون بعضها وخصوصا أحدها، داعش، التي تقوم بعمليات الآن في شمال ووسط العراق لها مخالب في قطاع غزة،” لافتا إلى داعش أو ما يُعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام تقوم بتجنيد عناصر لها في غزة تماما كما تفعل في أوروبا.

وتابع هالفي قائلا: “كان لنا دورات مع حماس سابقا وانتهت هذه الدورات باتفاقيات أو ترتيبات معهم إذا صح التعبير.. ولكنها كانت عبارة عن مفاوضات وما قمنا به فيما يتعلق بملف الجندي شاليط فهذا يعتبر تفاوضا مع حماس.”

وبين هالفي “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أراد أن يدفع حماس إلى نقطة سيقبلون بها وقف إطلاق النار،” ملقيا الضوء على أن “إسرائيل لا شهية لها بتحمل مسؤولية السكان في قطاع غزة.”