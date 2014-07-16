“البحث العلمي” ترصد 2 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الأولية لتنمية حلايب والشلاتين

وقال صقر” إن الأكاديمية رصدت مبلغ 2 مليون جنيه لتنفيذ النماذج الأولية للمشروعات”، وطالب الباحثين بتقديم مشروعات بحثية تطبيقية لتنمية منطقة حلايب وشلاتين ذات نتائج تطبيقية على أرض الواقع، تعتمد على مخرجات البحث العلمي، وأن تنفذ المشروعات ويتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014-2015، أما بالنسبة للمشروعات طويلة الأمد (سنة فأكثر) فستمولها الأكاديمية بالتوازي مع المشروعات قصيرة الأجل.

وأشار صقر إلى أن الأكاديمية بها العديد من الابتكارات والاختراعات التي من الممكن أن تسهم بشكل فعال في الجوانب التنموية لحلايب وشلاتين مثل جهاز استخراج مياه الشرب النقية من الهواء، وجهاز تحلية مياه البحر وجهاز رفع مياه الآبار وجهاز لترشيد استهلاك المياه، فضلا عن مبادرة تصميم منازل موفرة للطاقة والمياه بالمناطق الصحراوية.