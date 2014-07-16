90 % حجم الأضرار الناجمة عن الاشتباكات المسلحة بمحيط مطار طرابلس الدولي

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الموصلات الليبية طارق عروة، إن وزير المواصلات عبدالقادر محمد قام بجولة في مطار طرابلس الدولي صحبة وفد إعلامي للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن الاشتباكات المسلحة بمحيط المطار خلال اليومين الماضيين.

وأكد «عروة»، في تصريحات له، مساء الثلاثاء، أنه تم حصر الأضرار التي لحقت بالطائرات والتي بلغت نسبة الأضرار بها ما يقارب 90% من الطائرات الموجودة داخل مطار طرابلس الدولي وبالتحديد تضرر 15 طائرة بإصابات متفاوتة وطائرتين فقط سلمت من القصف».

وأضاف «عروة» أن برج المراقبة قد أصيب بأعيرة نارية وحرق مقر الجمارك داخل المطار إضافة إلى بعض الأضرار الأخرى التي لحقت بالواجهة الأمامية للمطار.

وأكد «عروة» أنه «سيتم حصر الأضرار مرة أخرى من قبل وزارة الموصلات وسيتم توثيقها بكافة الدلائل وسيتم إحالتها إلى النائب العام حتى يشاهد كافة أبناء الوطن ما يحصل من تعد على ممتلكات الدولة الليبية».

يذكر أن مطار طرابلس الدولي كان قد توقفت به الملاحة الجوية منذ الأحد الماضي جراء اشتباكات بين مسلحين بمحيط المطار أسفرت عن مقتل 9 وإصابة أكثر من 40 آخرين.